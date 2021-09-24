2021/09/24 | 17:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الحشد: تدمير مضافات وانفاق لداعش في جبال مكحول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الحشد: تدمير مضافات وانفاق لداعش في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الحشد: تدمير مضافات وانفاق لداعش في جبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).