ببغاء يحط على رأس ميركل ويحررها من قيود البروتوكولات

2021/09/24 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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في حديقة طيور مارلو بيرد، ظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في آخر أيام مشوارها السياسي، متحررة من قيود البروتوكولات، وسمحت لببغاوات بأن تحط على ذراعيها بل وأن تصل إلى رأسها.

صحيفة “دير شبيغل” علقت على الصور مشيرة إلى أن شيئا ربما تغير في ميركل، إذ ظهرت على غير عادتها، وهي صاحبة الشخصية الرزينة والمتحفظة دائما، والتي لا تظهر عواطفها تقريباـ كما أنها طيلة فترة بقائها في منصبها لم تسجل عليها بتاتا نوبات، ولم تخطئ أبدا في نبرتها، ولم تظهر مبتهجة أو شاكرة، عدا أن تقفز من مقعدها أثناء مشاهدتها بطولة العالم لكرة القدم أو مباريات كرة الطائرة.

ورصدت الصحيفة الألمانية أن ميركل أطلقت العنان لمشاعرها وحررت أحاسيسها في حديقة مارلو للطيور في مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية.

ولفتت “دير شبيغل” إلى أن ميركل ظهرت منفتحة بشكل غير عادي في حديقة الطيور، وتركت يديها محطا للطيور، حتى أن ببغاء اللوري الأسترالي حط على رأسها، ووقفت ببغاوات أخرى على كتفيها وذراعيها، فيما كانت ميركل تحمل في يدها كوبا ورقيا صغيرا به “رحيق لوري” معد من حبوب اللقاح المجففة والحبوب والماء.



ولم تهب الطيور من المستشارة المنتهية ولايتها بل، وثقت بها وسمحت لها يإطعامها.

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