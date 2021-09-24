هروب 3 لاعبين من المنتخب المغربي لكرة الطائرة في إيطاليا.. وبيان يوضح التفاصيل

2021/09/24 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مغربية، الجمعة، بأن ثلاثة لاعبين من الفريق الوطني لكرة الطائرة (دون 21 سنة) هربوا بمجرد وصول الوفد إلى إيطاليا.

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