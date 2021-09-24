المالية ترد على اتهامها ببيع المناصب الحكومية وتؤكد احتفاظها بحق الرد القانوني

2021/09/24 | 17:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ردت وزارة المالية، اليوم الجمعة، على الاتهامات بشأن بيع المناصب الحكومية، فيما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في الرد على مروجيها.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، ان “وزارة المالية ترفض الاتهامات والادعاءات غير المسؤولة بشأن (بيع المناصب الحكومية) “، مبيناً أن “هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة ويجب عدم اطلاق الاتهامات جزافا واختلاق روايات وتصريحات كاذبة ومثيرة للسخرية من مصادر مجهولة غير معلنة هدفها التسقيط”.

وأكد البيان، أن “الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الإدعاءات غير المبررة والتي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سياسية كانت او انتخابية هدفها إثارة الرأي العام”.

وأهابت الوزارة، بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة بـ”عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر”.

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