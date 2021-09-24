2021/09/24 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونس

بارلي، لما وصفته بسلوك الولايات

المتحدة الأمريكية "العنيف للغاية"،

معتبرة أن هذه المرحلة تثبت أن

الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما

كانت عليه.

وقالت بارلي في مقاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).