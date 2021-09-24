الكشف عن فيروسات في الطماطم تركية

2021/09/24 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الرقابة الزراعة الروسية "روس

سيلخوزنادزور" أنقرة لتعزيز مراقبة

وضمان سلامة الصحة النباتية لصادرات

المنتجات الزراعية من تركيا، ولاسيما

شحنات البندورة (طماطم).

وجاء ذلك بعدما اكتشفت "روس

سيلخو

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