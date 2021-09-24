روسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي كورونا

2021/09/24 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا اليوم الجمعة 828 حالة وفاة

بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر

حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، إضافة

إلى 21379 إصابة مقابل 21438 أمس الخميس.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي

لمكافحة فيرو

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