2021/09/24 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تطالب بضرورة التعامل مع العراقيين العالقين على الحدود الاوروبية بشكل “انساني” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تطالب بضرورة التعامل مع العراقيين العالقين على الحدود الاوروبية بشكل “انساني”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تطالب بضرورة التعامل مع العراقيين العالقين على الحدود الاوروبية بشكل “انساني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).