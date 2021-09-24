عمليات الكرخ توضح اجراءات الخطة الامنية لزيارة الاربعين

2021/09/24 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد اللواء الركن سعد محسن عريبي قائد عمليات الكرخ، اليوم الجمعة، اعداد خطة امنية متكاملة.

وقال قائد عمليات الكرخ في حديث لـ السومرية نيوز انه :تم اعداد خطة امنية متكاملة وخطة مرمرية مرنة بالاضافة الى خطة خدمية بالتعاون مع مدراء البلديات ضمن قاطع المسؤولية الغاية منها تامين الوف الزائرين المتوجهين لتأدية الزيارة الاربعينية".

واضاف ان جميع الطرق في جانب الكرخ مفتوحة ما عدى بعض الطرق تم اغاقها لابعاد العجلات عن طريق الزائرين"، مبينا ان الوضع الامني مستقر ولا توجد اي خروقات وتم توفير جميع الخدمات لانجاح الزيارة".واشار عريبي الى ان "هناك تعاون عالي بين القوات الامنية واصحاب المواكب من اجل اصدار التخاويل الخاصة بهم وايصال المواد الغذائية الى مواكبهم".

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