روبرتو كافالي.. كيف تقدم هذه العلامة التجارية أزياءها من جديد؟

2021/09/24 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود علامة روبرتو كافالي إلى الساحة بطاقة مختلفة قليلاً بفضل تعيين المصمم، فاوستو بوغليسي، الذي تولى منصب المستشار الإبداعي الرئيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

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