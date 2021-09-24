أول صورة لياسمين عبد العزيز بعد عودتها إلى مصر وتجاوزها أزمتها الصحية

2021/09/24 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة جمعتها بالطبيبين المشرفين على علاجها بسويسرا، وهي الصورة الأولى لها بعد تجاوز أزمتها الصحية وعودتها إلى مصر، وعلقّت عليها بالقول: " الحمد لله الذي شفانا وعافانا."

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