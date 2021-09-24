كيف يمكن أن يؤدي النوم أقل من 7 ساعات في الليلة إلى زيادة الوزن

2021/09/24 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الباحثون إن النوم أقل من سبع

ساعات في الليلة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ

خيارات وجبات خفيفة غير صحية مقارنة

بتلك التي يتخذها أولئك الذين يستوفون

إرشادات النوم الموصى بها.

وأظهر تحليل بيانات نحو 20 أل

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