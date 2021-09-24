لوكاكاو يقترح حلا للعنصرية في عالم كرة القدم.. ماذا قال لـCNN؟

2021/09/24 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية والإدارات الحكومية وهيئات كرة القدم إلى عقد اجتماع مشترك مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى حلول للتعامل مع العنصرية والتمييز في اللعبة.وكان النجم البلجيكي يتحدث حصريًا إلى مراسلة CNN، أماندا ديفيز، قبل مسابقة تصوير فوتوغرافي ينظمها النادي باسم “No To Hate”، التي تم إطلاقها في 23 سبتمبر.

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