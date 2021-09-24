ايران: محادثاتنا مع السعودية “بناءة” وسنعود الى المفاوضات النووية “قريبا”

2021/09/24 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمحادثات المباشرة التي انطلقت بين بلاده والسعودية.ووصف عبد اللهيان في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في […]

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