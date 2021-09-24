كردستان يعلن عدد السائحين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021

2021/09/24 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن زيارة نحو مليونين ونصف المليون سائح لإقليم كردستان ، مشيرة الى ارتفاع نسبة السياحة إلى الإقليم 31% هذا العام مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 .

وأوردت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، إحصائية عن هيئة السياحة بشأن أعداد السائحين الذين قصدوا الإقليم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أن "الإحصائية أظهرت أن مليونين، و423 الفا، و658 سائحا زاروا إقليم كردستان خلال الفترة المذكورة".

وأضافت الدائرة، أنه "بالمقارنة مع الأشهر الثمانية من العام الماضي فإن نسبة السائحين هذا العام ارتفعت بنسبة 31% ".

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