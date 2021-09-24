ديفيد هارفي وراهنية -رأس المال- لماركس 2 - طلال الربيعي

2021/09/24 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي DDهل شاهدت الشاب كارل ماركس؟DHلقد شاهدت الفيلمThe Young Marxhttps://www.jacobinmag.com/2018/02/young-karl-marx-raoul-peck-engels (وThe Young Karl Marx Trailer #1 (2018) | Movieclips Indie

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