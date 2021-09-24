2021/09/24 | 17:40 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3H5uPneSOxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحافظات العراقية تعلن استنفارها التام لاحياء اربعينية الامام الحسين "ع" .. لبيك ياحسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحافظات العراقية تعلن استنفارها التام لاحياء اربعينية الامام الحسين "ع" .. لبيك ياحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).