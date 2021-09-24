السفير الإيراني: بغداد ستحتضن جولة مباحثات رابعة بين إيران والسعودية

2021/09/24 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي دعم إيران للحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وكشف السفير الإيراني أن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستقام في بغداد، معربا عن أمله بأن تتقدم هذه المباحثات وتتوصل لنتائج مؤكدة, وقال مسجدي في تصريحات صحفية إن ما يقرره الشعب العراقي سيكون موضع مساندة ودعم من قبل إيران.

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