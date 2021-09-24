العبادي: الميثاق يتضمن تعهدا لحل عقد النظام السياسي والانتخابات وسيلة التغيير والإصلاح

2021/09/24 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس قيادة تحالف قوى الدولة حيدر العبادي إن الميثاق الذي وقعه العديد من القادة بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, يتضمن تعهدا بالعمل لحل عُقد النظام السياسي ومعالجة ملفات مهمة تخص الدولة ونظامها السياسي.

وأكد العبادي في حوار صحفي, أن الانتخابات هي الآلية الوحيدة القادرة على ضمان سلامة النظام السياسي وتطوّره التدريجي شريطة ضمان نزاهتها، مرجحا في الوقت ذاته ألاّ تقل نسبة المشاركة عن 40 بالمئة في الانتخابات المقبلة, وشدد العبادي على ضرورة المشاركة بقوة في الاقتراع كونه الوسيلة للتغيير والإصلاح على حد تعبيره.

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