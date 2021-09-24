زيباري يكشف عن اتفاق مع بغداد لعودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك باستثناء البيشمركة

2021/09/24 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أن قوات البيشمركة لن تعود في الوقت الراهن إلى محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وكشف زيباري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية يفضي لفتح مقار الحزب في تلك المناطق لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأوضح أن ما حصل من تفاهمات بين الحكومة الاتحادية والاقليم هو عودة مرشحي الديمقراطي الكردستاني واستغلالها للمقرات الحزبية لبدء الحملة الانتخابية وفق قانون الانتخابات وضمان حرية وحركة جميع المرشحين.

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