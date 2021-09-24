رويترز: مسؤول جزائري يلوح بإجراءات تصعيدية ضد المغرب

2021/09/24 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسي جزائري كبير، الجمعة، إن الجزائر قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

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