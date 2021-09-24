وزير الخارجية يتابع مشاريع الربط الكهربائي مع نظيريه المصري والأردني في نيويورك - عاجل

2021/09/24 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

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وزير الخارجيَّة يُشارَك في الاجتماع الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة مصر والأردن في نيويورك، ويتفقون على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ

شارَك وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الخميس 23 أيلول 2021 في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة كلّ من مصر السيِّد سامح شكريّ، والأردن السيِّد أيمن الصفديّ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.

وأشاد الاجتماع بآلية العمل المُعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابيّ مع الدول الثلاث، مُعربين عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات المُزمعُ إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الأول المُقبل.

وأكّدت الدول الثلاث على أهميّة البدء بإنجاز المشاريع المُتفق عليها في مجال الاقتصاد، والطاقة، والكهرباء، ووضع جدول زمنيّ لتنفيذ تلك المشاريع، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة وبما يخدم ويحقق مصالحها على الصعد كافة.

وتناول الاجتماع أيضاً آخر التطورات والمُستجدات على الساحة الإقليميَّة، والدوليَّة وانعكاساتها على المنطقة، مُؤكَّدين على ضرورة تهيئة أرضيّة إيجابيّة مُشترَكة لتطوير العلاقات بين دول المنطقة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ.

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