2021/09/24 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفقت الدول العربية الثلاث، العراق ومصر والاردن، على عقد لقاء قريب لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اليوم الجمعة، ان “الوزير فؤاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبآ..



لقاء بين العراق ومصر والاردن لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ المركز الخبري الوطني.

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