عشق الحسين بكل جوارحه وله ستة مؤلفات.. كويتي حصلت معه كرامات ومعجزات حسينية (تقرير مصور)

2021/09/24 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربى عباس حسين الصفار من دولة الكويت (85

عاما) صاحب موكب العباس اخو زينب، على

احياء الشعائر الحسينية في كربلاء

المقدسة منذ كان عمره عشر سنوات حين كان

خاله يصطحبه معه من الكويت الى العراق

في ثمانينيات

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