تهديد إيراني لقواعد

2021/09/24 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق وزیر الاستخبارات الإيراني

إسماعیل خطیب تحذيرا لما وصفها

بالجماعات الإرهابية ورعاتها في

المنطقة، وخص بالذكر "القواعد

الأمريكية والإسرائيلية" في إقليم

كردستان العراق.

وقال خطيب في تصريحات للصحفيين

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