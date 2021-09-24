2021/09/24 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وضع موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، الجمعة، العراق في المركز الـ57 عالميا من بين اقوى الدول في التصنيف العسكري.وقال الموقع ان الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحتل المرتبة الـ 57 عالميا بترتيب أقوى جيوش العالم المركز الخبري الوطني.

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