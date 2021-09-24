2021/09/24 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري عن طريق الصدفة البحتة، عثر فريق من الغواصين الهواة على واحدة من أكبر مجموعات العملات الذهبية الرومانية في أوروبا أثناء إجازتهم قبالة سواحل إسبانيا.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، يعتقد أنه تم إخفاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق من الغواصين الهواة يعثرون علي كنز ذهبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق من الغواصين الهواة يعثرون علي كنز ذهبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق من الغواصين الهواة يعثرون علي كنز ذهبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).