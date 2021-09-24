منابر الجمعة: المشاركة الانتخابات ضرورية لدرء المفسدة والحفاظ على هوية المجتمع

2021/09/24 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

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وقال الشيخ مصطفى البياتي امام وخطيب جامع الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان ان المشاركة الانتخابات ضرورية لدرء المفسدة والحفاظ على هوية المجتمع.

وأضاف البياتي ان بيع بطاقات الناخبين امر لا يجوز, محملا الناخبين أمانة في اعناقهم بانتخاب النزيه والمصلح وعدم انتخاب الفاسدين.

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