مفهوم طائرة جديد بمقصورة

2021/09/24 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن ركاب الطائرات الخاصة قريبًا من السفر عبر الهواء و"تحت الماء" في نفس الوقت بفضل مفهوم هذه المقصورة الجديدة والفريدة.

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