الخفاجي يتحدث عن مشروع الغاز في الغراف والناصرية: حان الوقت لاستثمار الثروات المهجورة - عا

2021/09/24 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الجمعة، تفاصيل إطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب من قبل شركات عالمية مؤخراً.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الخفاجي خلال استضافته في إحدى نشرات القناة الرسمية، تابعه "ناس" (24 أيلول 2021): إن "الأيام الماضية شهدت توقيع عقد مع شركة عالمية لغرض استثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لاستغلال جميع الثروات المهجورة من خلال الشركات العالمية الرصينة".

وأضاف المحافظ أن "هذه الخطوات ستوفر الآف فرص العمل للمواطنين فضلا عن رفدها للاقتصاد العراقي".

وعن موعد بدء العمل، أوضح الخفاجي أن هذا "الأمر يقع تحت صلاحيات وزارة النفط وشركتي غاز الجنوب والناصرية، ودورنا سيكون عبر توفير الدعم اللوجستي بعد اكمال الشركات العالمية الصيغ القانونية للعمل".

ولفت إلى أن "استثمار الغاز سيوفر فائدة وطنية للاقتصاد – لا سيما ونحن نعتمد على الغاز الاجنبي ودائما ما نشهد تذبذبا في الكميات الواصلة مما يؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية في المحافظة".

وبين الخفاجي أن "استثمار الغاز المصاحب في هذه الحقول سيوفر طاقة انتاجية تقدر بـ 200 مليون متر مكعب، حيث ستغطي الحاجة المحلية لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على انتاجنا الوطني".

وأعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، مؤخراً، إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف.

وقال عبد الجبار في كلمة له خلال حفل اطلاق المشروع بمحافظة ذي قار، وتابعه "ناس"، (19 أيلول 2021)، إنه "بعد انتظار أكثر من ثلاث سنوات من العمل المستمر لغاز الجنوب، أطلق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف"، مؤكداً أنها "خطوة اقتصادية مهمة".

وأضاف أن "مشاريع استثمار الغاز ستسهم في تنمية وتوفير فرص عمل، وهي ضمن مشاريع التنمية المستدامة واستثمار الطاقات العراقية، فضلاً عن تعدد مصادر الايرادات للموازنة العامة".

وأشار إلى أن "الحكومة دعمت جميع مشاريع النفط"، مبيناً، أن "مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف كان من المفترض له أن ينطلق العام 2018 ، لكنه تأخر حتى اليوم، لذلك نحتاج الى الاستمرار بالعمل".

وتابع، أن "الحكومة على أتمّ الاستعداد لتوفير جميع التسهيلات".

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