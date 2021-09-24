لتأمين الأربعينية.. الحشد: لدينا خط دفاعي متكامل نشرت فيه 15 كاميرا حرارية

2021/09/24 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، امتلاكها خط دفاعي متكامل نشرت فيه 15 كاميرا حرارية لتأمين الزيارة.

وقال مسؤول العمليات في قيادة عمليات الفرات الأوسط سجاد الاسدي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "الحشد الشعبي انشأ خطا دفاعيا متكاملا من طريق نشر اكثر من 15 كاميرا حرارية و15 كاميرا جوالة وطيران مسير عالٍ وواطي بواقع عشر طائرات مسيرة تغطي مساحات كبيرة لرصد أي تحرك مشبوه بهدف توفير الامن للزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف الأسدي ان “خطة زيارة الأربعين أعدت عقب زيارة عاشوراء مباشرة”، مبينا ان “الخطة شارك فيها 30 الف مقاتل من الحشد لتامين الزيارة".

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