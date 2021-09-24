نينوى تعقد ورشة للتوعية الانتخابية من اجل حث الشباب على المشاركة في يوم الاقتراع

2021/09/24 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الموصل نظمت مؤسسة بيتنا الثقافية ورشة عمل للتوعية الانتخابية.

الورشة التي كرست للشباب تسعى لخلق حلقة تواصل بين المواطن والمفوضية للإجابة على الشكوك والتساؤلات من اجل خلق حلقة من الثقة لتمكين الناس من الذهاب الى الاقتراع في انتخابات تشرين المقبلة.



وأعرب مشاركون عن أملهم في ان تسفر نتائج انتخابات تشرين عن حكومة وبرلمان يؤمنان بالعراق كدولة ذات سيادة وليس وفقاً للمحاصصة الحزبية او المكوناتية.

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