عمليات الفرات الأوسط في الحشد: لدينا خط دفاعي متكامل نشرت فيه 15 كاميرا حرارية

2021/09/24 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مسؤول العمليات في قيادة عمليات الفرات الأوسط سجاد الاسدي، اليوم الجمعة، ان الحشد الشعبي انشأ خطا دفاعيا متكاملا نشرت فيه 15 كاميرا حرارية.وقال الاسدي في تصريح صحفي، إن “خطة زيارة الأربعين أعدت عقب زيارة عاشوراء مباشرة”، مبينا ان “الخطة شارك فيها 30 الف مقاتل من الحشد لتامين الزيارة”.وأضاف الاسدي ان “الحشد […]

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