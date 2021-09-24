هل أصبحت أستراليا أكثر من مجرد مصدر إزعاج للصين بعد اتفاقية الغواصات؟

2021/09/24 | 18:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد اعتادت أستراليا على الوقوف في وجه هذا العدوان ودفعت الثمن لتظهر للدول الأخرى كيفية القيام بذلك.ولكن بما أن اتفاق AUKUS مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعد بأحدث أسلحة الحرب، فهل نمت أستراليا لتصبح أكثر من مجرد مصدر إزعاج للصين؟ لدى آنا كورين مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

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