شرطة بغداد تطيح بإرهابي خطير ينتمي الى داعش

2021/09/24 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بارهابي خطير ينتمي الى تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أثناء التفتيش الأمني للأشخاص والذي تجريه سيطرة ابي غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، حاول أحد الإرهابيين الخطرين والمطلوب في عدة قضايا لانتمائه الى التنظيم الإرهابي النفاذ من السيطرة، حيث تم التأكد من معلوماته وتبين إنه يملك اسم حركي ويعمل مع التنظيمات الإرهابية و توجد بحقه أوامر قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واضافت انه "تم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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