2021/09/24 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز شرطة بغداد، اليوم الجمعة، من القبض على إرهابي “خطير” ينتمي الى تنظيم داعش.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “اثناء التفتيش الأمني للأشخاص والذي تجريه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي “خطير” في بغداد المركز الخبري الوطني.

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