2021/09/24 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الناشطة الاجتماعية، زينب عباس، الجمعة، ان المرأة المطلقة في العراق تعيش في مأساة وتتعرض لضغوط ومضايقات مستمرة.

وقالت عباس في تعقيب بعد صدور تقرير للسلطة القضائية في العراق يشير إلى وصول حالات الطلاق في البلاد إلى 6250 حالة طلاق خلال شهر أب الماضي، "الشيء الأكبر الذي تتعرض له المرأة المطلقة هو حضانة الأطفال، فهي تريد أن تربي أطفالها بمفردها، بعيدا عن قدرتها على هذه الخطوة ماديا أم لا، فهذه هي المعضلة التي تواجهها المرأة المطلقة حاليا".

واضافت، "ثانيا نظرة المجتمع إليها ووضعها في مكان واحد واتخاذ نظرة نمطية عنها أن المرأة المطلقة غير مجدية أو بها شيء".

كما أكدت الناشطة، أن "الزواج المبكر يسبب مشاكل للمرأة حيث أنها تتزوج وهي لم تكمل تعليمها ولا يكون لها وظيفة فعندما تتطلق لا تعرف كيف تعيل نفسها أو تعيل أطفالها، وفي حال أن المرأة المطلقة أكملت دراستها ولديها عمل تشتغل فيه المجتمع سوف يحاربها ويمنعها أن تتقدم أو توقف على رجليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطة اجتماعية تكشف عن وضع المطلقة في العراق.. تطلق عليه وصفا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطة اجتماعية تكشف عن وضع المطلقة في العراق.. تطلق عليه وصفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).