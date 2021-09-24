وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية مصر والأردن في نيويورك

2021/09/24 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارَك وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة كلّ من مصر سامح شكريّ، والأردن أيمن الصفديّ، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

ويأتي الاجتماع لدفع مسار التعاون بين الدول الشقيقة الثلاث، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.

الوزراء أشادوا بآلية العمل المُعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابيّ مع الدول الثلاث، مُعربين عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات المُزمعُ إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الأول المُقبل.

وأكّدوا أهميّة البدء بإنجاز المشاريع المُتفق عليها في مجال الاقتصاد، والطاقة، والكهرباء، ووضع جدول زمنيّ لتنفيذ تلك المشاريع، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة وبما يخدم ويحقق مصالحها على الصعد كافة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء خلال الفترة القريبة المقبلة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ.

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