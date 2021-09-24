الصحة الإيرانية: 284 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/09/24 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 248 وفاة و 15294 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الايرانية، تم منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم تسجيل 15 الفا و294 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 508 الاف و885 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و502 شخص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و897 الفا و876 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



وحتى الآن بلغ عدد اللقاحات نحو 49 مليون جرعة.

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