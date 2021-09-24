الأمم المتحدة تكشف عن أعداد المراقبين الدوليين للانتخابات النيابية بالعراق

2021/09/24 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلنت الامم المتحدة ، أنها ستنشر حوالي 800 مسؤول في الانتخابات العامة العراقية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول القادم.

ونقلاً عن موقع " Prensa Latina” ، قالت ممثلة الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة في العراق ، سولرون غيسلادوتير ، ان " الامم المتحدة سترسل حوالي 800 مسؤول ومراقب للانتخابات العراقية ، معظمهم سيصلون الى البلاد في نهاية هذا الشهر الجاري"

واضافت "سيدعم الفريق مجموعة من الاتحاد الأوروبي مكونة من 80 شخصًا ، سنكون هنا مع أكبر فريق انتخابي في العالم"

وتابعت الممثلة الأممية: "أعتقد أن هذه الانتخابات ستمنح العراقيين الفرصة لسماع أصواتهم وتحديد نوع البرلمان والحكومة الذي يريدونها للبلاد".

يذكر انه يوجد حتى الآن 3249 مرشحا مسجلا ، من بينهم 951 امرأة ، يتنافسون على 329 مقعدا ، 9 منها مخصصة للأقليات والجماعات العرقية مع 67 مرشحا لهذه المناصب.

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