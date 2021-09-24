وزير الخارجية يتابع مشاريع الربط الكهربائي مع نظيريه المصري والأردني في نيويورك

2021/09/24 | 18:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وزير الخارجيَّة يُشارَك في الاجتماع الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة مصر والأردن في نيويورك، ويتفقون على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمُتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائيّ شارَك وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الخميس 23 أيلول 2021 في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيَّة كلّ من مصر السيِّد سامح شكريّ، …

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