الكاظمي: لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً ويشتري الأصوات

2021/09/24 | 18:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، المواطنين من منح ثقتهم الى من وصفهم بـ “المتسلقين الذين يطلقون وعوداً وهمية”.وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها “النور نيوز” لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح”.وأضاف، “لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ …

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