السعودية تفصح عن تطورات المدينة الرياضية بالعراق وتدعم إقامة خليجي 25 في البصرة

2021/09/24 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حارث العبادي أكد سفير المملكة العربية السعودية في بغداد، عبد العزيز الشمري، أن احتضان البصرة لبطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين سيكون نقطة تَحوُّل في تاريخ الرياضة العراقية. وقال الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "المملكة داعمة وبقوة لتنظيم العراق بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين على ملاعب البصرة"، لافتا الى أن "هذه البطولة ستكون نقطة تحول في تاريخ الرياضة العراقية".وبخصوص المدينة الرياضية المهداة من المملكة الى الشعب العراقي أوضح الشمري، أنْه "لم يتم لغاية الآن تحديد موقع تشييد المدينة الرياضية في العراق"، مبيناً، أنَّ "هناك أكثر من موقع مطروح للدراسة من قبل اللجان المشتركة التي تمَّ تشكيلها بين البلدين، ونحن الآن في المراحل النهائية لاختيار الموقع".وأضاف الشمري، أن "اختيار موقع المشروع يخضع لشروط محددة تخص المساحة المطلوبة، بالإضافة الى ارتباطها بالطرق وقريبة من المطار، وفي حال الانتهاء من هذه التفاصيل فإن المملكة جاهزة للمباشرة بالعمل". وفي شأن أخر أكد السفير السعودي، أن "التوجه الى الاستثمار في الأندية العراقية خطوة ناجحة ولكن لغاية الآن لا يوجد اي اتفاق حول الاستثمار السعودي في المجال الرياضي العراقي ولم تتم اي مفاوضات بخصوص شراء أو رعاية أي نادٍ من الأندية العراقية".

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