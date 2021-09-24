2021/09/24 | 19:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w-9PZ1Ntk5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زواج فتاة أميركية من رجل يكبرها بـ 42 عاماً يثير ضجة في الولايات المتحدة | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زواج فتاة أميركية من رجل يكبرها بـ 42 عاماً يثير ضجة في الولايات المتحدة | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).