"جبل" يواجه داعش.. تيم حسن يختتم "الهيبة" كما لم ترونه من قبل

2021/09/24 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" الإعلان الترويجي الأول للموسم الخامس والأخير، والذي يكشف عن مواجهة مرتقبة بين بطل المسلسل "جبل" و"داعش".

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