2021/09/24 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حادث حريق موكب حسيني في محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، ان”فرق اطفاء اسناد بغداد الكرخ والرصافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حادث حريق موكب حسيني في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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