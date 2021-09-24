السفير السعودي: الاستثمار في الأندية الرياضية العراقية خطوة ناجحة

2021/09/24 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت السعودية، الجمعة، أن مشروع تشييد المدينة الرياضية في العراق، ما زال قائماً.

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وقال سفير المملكة في العراق، عبر تصريح أدلى به للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (24 أيلول 2021): إن "بلاده داعمة وبقوة لتنظيم العراق بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين على ملاعب البصرة"، لافتاً إلى أن "هذه البطولة ستكون نقطة تحول في تاريخ الرياضة العراقية".

وبخصوص المدينة الرياضية المهداة من المملكة الى الشعب العراقي أوضح الشمري، أنْه "لم يتم لغاية الآن تحديد موقع تشييد المدينة الرياضية في العراق"، مبيناً، أنَّ "هناك أكثر من موقع مطروح للدراسة من قبل اللجان المشتركة التي تمَّ تشكيلها بين البلدين، ونحن الآن في المراحل النهائية لاختيار الموقع".

وأضاف الشمري، أن "اختيار موقع المشروع يخضع لشروط محددة تخص المساحة المطلوبة، بالإضافة الى ارتباطها بالطرق وقريبة من المطار، وفي حال الانتهاء من هذه التفاصيل فإن المملكة جاهزة للمباشرة بالعمل".

وفي شأن أخر أكد السفير السعودي، أن "التوجه الى الاستثمار في الأندية العراقية خطوة ناجحة ولكن لغاية الآن لا يوجد اي اتفاق حول الاستثمار السعودي في المجال الرياضي العراقي ولم تتم اي مفاوضات بخصوص شراء أو رعاية أي نادٍ من الأندية العراقية".

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