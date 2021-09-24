اتفاق عراقي مصري أردني لمتابعة ملف مهم

2021/09/24 | 19:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيريه المصري والأردني، الجمعة، على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم، (24 ايلول 2021)، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في اجتماع آلية التنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية كل من مصر السيد سامح شكري، والأردن السيد أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك".

واضاف البيان، "وأشاد الاجتماع بآلية العمل المعتمدة وبما ينعكس بشكل إيجابي مع الدول الثلاث، معربين عن دعمهم وتمنياتهم بالنجاح للانتخابات المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الأول المقبل".

وتابع، ان "الدول الثلاث أكدت على أهمية البدء بإنجاز المشاريع المتفق عليها في مجال الاقتصاد، والطاقة، والكهرباء، ووضع جدول زمني لتنفيذ تلك المشاريع، مع ضرورة تحديد جهات المتابعة وبما يخدم ويحقق مصالحها على الصعد كافة".

وأوضح، ان "الاجتماع تناول أيضا آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية، والدولية وانعكاساتها على المنطقة، مؤكدين على ضرورة تهيئة أرضية إيجابية مشتركة لتطوير العلاقات بين دول المنطقة".

واختتم البيان بالقول ان "المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة في عمان لمتابعة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي".

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