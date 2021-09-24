الداخلية تعلن القبض على سارق لهواتف زائري الأربعينية

2021/09/24 | 19:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في النجف (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على سارق لهواتف الزائرين في محافظة النجف.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مفارز لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية المشارِكة بعملية تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة النجف، تمكنت أثناء تنفيذ الممارسات الأمنية بتفتيش المشتبه بهم من ذوي النفوس الضعيفة حيث ضُبط بحوزة أحدهم 7 هواتف مسروقة".

وأضاف البيان، أنه "تم التعامل مع المتهم وما ضُبط بحوزته أصوليًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإعادة الهواتف المسروقة إلى أصحابها".

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