وزير الثقافة العراقي للحرة: تلقينا وعودا باسترداد مزيد من الآثار المنهوبة

2021/09/24 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة العراقي حسن ناظم أن بلاده تلقت وعودا من الولايات المتحدة لاستعادة المزيد من القطع الأثرية، بالتزامن مع تسلم بغداد قطعة أثرية يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام، فيما أشار إلى أن العراق لا يزال غير مؤهل لاستقبال السائحين للمناطق الأثرية.

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